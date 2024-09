Termin für Ukraine-Gipfel in Deutschland steht fest

US-Präsident Biden hatte das hochrangige Ukraine-Treffen in Deutschland bereits am Donnerstag angekündigt. Nach einem Treffen mit Selenskyj in Washington teilte er mit, beide wollten bei dem Ukraine-Treffen in Deutschland Fortschritte bei der Unterstützung des Landes überprüfen "und sich mit internationalen Partnern über zusätzliche Hilfe für die Ukraine abstimmen". Denkbar wäre allerdings auch eine Teilnahme Selenskyjs per Video-Schalte. Anfang September hatte der ukrainische Präsident überraschend an einem Treffen der Verteidigungsminister der Kontaktgruppe in Ramstein persönlich teilgenommen.