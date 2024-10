Obwohl der russische Gewaltherrscher die Ukraine überfallen ließ, sein Land immer stärker in Richtung Kriegswirtschaft umstellt, Oppositionelle und Kritiker scharf verfolgt und die Meinungsfreiheit in Russland extrem einschränkt, heißt eine Mehrzahl der Menschen in Putins Reich die Umtriebe des Autokraten im Kreml gut. Der 72-Jährige genießt also nach wie vor den Rückhalt seiner Landsleute. Das berichten die Zeitungen "Meduza" und "Current Time" und beziehen sich auf eine Umfrage, die zwischen dem 10. und 17. September vom unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstitut Chronicles durchgeführt wurde.