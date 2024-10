"make russia small again": Mit dieser Botschaft auf seinem T-Shirt wandte sich Wolodymyr Selenskyj ab Mittwoch an seine Bevölkerung. Moskau ist entzürnt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während seiner allabendlichen Videoansprache mit einem T-Shirt provoziert. Auf dem schwarzen Kleidungsstück stand in rot und weiß geschrieben: "make russia small again" (zu deutsch: "Macht Russland wieder klein"). Der Spruch ist wohl an Donald Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" angelehnt.