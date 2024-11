Aktualisiert am 22.11.2024 - 01:37 Uhr

22.11.2024

Russlands Präsident hat den Einsatz einer neuen Rakete im Ukraine-Krieg bestätigt. Doch der Einschlag in Dnipro dürfte noch eine andere Bedeutung haben.

Russland hat nach Angaben von Kremlmachthaber Wladimir Putin am Donnerstag einen neuen Raketentyp bei einem Angriff auf die Ukraine getestet. Es soll sich um das neue System Oreschnik handeln. Die Rakete könne laut Putin mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen.

In der ukrainischen Region Dnipro waren sechs einzelne Sprengköpfe eingeschlagen. Sie seien nicht nuklearer Art gewesen, sagte Putin. Abgefeuert wurde die prinzipiell auch mit Atomsprengköpfen bestückbare Oreschnik vermutlich aus dem russischen Gebiet Astrachan am Kaspischen Meer – etwa 800 Kilometer vom Einschlagsort Dnipro entfernt.

Vertrag verbot bis 2019 neue Interkontinentalraketen

Anders als viele herkömmliche Geschosse können Interkontinentalraketen (englisch: Intercontinental Ballistic Missile oder ICBM) Nuklearsprengköpfe transportieren und haben eine große Reichweite. Sie sind in der Lage, Ziele in einer Entfernung von mindestens 5.500 Kilometern zu treffen, andere reichen bis zu 9.000 Kilometer oder noch weiter. Sie wurden maßgeblich im Kalten Krieg entwickelt und sollten in der Lage sein, das Territorium der USA und der Sowjetunion zu erreichen.