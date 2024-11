Aktualisiert am 30.11.2024 - 10:20 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Erstmals hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj öffentlich Gebietsabtretungen an Russland in Erwägung gezogen. Gleichzeitig stellte er eine Forderung an die Nato.