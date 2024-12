Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Weihnachtsfest in der Ukraine verläuft auch im dritten Kriegsjahr wenig besinnlich. Die Wintermonate könnten dieses Mal besonders hart werden, warnen Hilfsorganisationen.

Am Weihnachtstag gehen in vielen ukrainischen Ortschaften Menschengruppen von Tür zu Tür. Sie tragen traditionelle Kleidung mit Stickmustern im Wyschywanka-Stil und singen Lieder. Die Muster, die oft Blumen nachempfunden sind, sollen dem Glauben zufolge ihren Träger vor bösen Geistern schützen. Dazu führt der Anführer jeder Gruppe einen auffälligen Stab mit sich, an dessen Spitze ein farbenfroher Stern steht. Die Sternsinger sind unterwegs.

Dass sich diese Tradition seit Jahrhunderten hält, ist eigentlich ein Wunder. Besonders in der Sowjetzeit gab es viele Versuche, das ukrainische Brauchtum zu ersticken, um die landeseigene Kultur zu verbannen. Doch die ukrainischen Sternsinger traten dann schlicht nicht mehr öffentlich auf – im Verborgenen aber ging die Tradition weiter. Es war ein Akt des zivilen Widerstands.

Der im Februar 2022 von Russland begonnene Angriffskrieg hat die Ukraine nachhaltig verändert – auch abseits der offensichtlichen Entwicklungen auf dem Gefechtsfeld. Seit dem vergangenen Jahr feiern die Ukrainer nach Parlamentsbeschluss offiziell am 25. Dezember Weihnachten.

Zuvor war das Fest nach orthodoxem Brauchtum stets am 7. Januar begangen worden – wie in Russland. Damit sollte Schluss sein. Auch darüber hinaus ist das ukrainische Weihnachtsfest mitten im Krieg alles andere als normal.

Orbáns angeblicher Vorstoß für einen "Weihnachtsfrieden"

Noch kurz vor den Feiertagen hatte es Aufregung um einen von Viktor Orbán angeblich vorgeschlagenen "Weihnachtsfrieden" gegeben. Mitte Dezember warf die ungarische Regierung dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, einen Anruf Orbáns nicht angenommen zu haben. Dieser wollte mit Selenskyj demnach einen Waffenstillstand über die Feiertage zwischen Russland und der Ukraine beraten.

In Kiew hatte man dazu eine klare Meinung: Präsidentenberater Mychailo Podoljak erklärte vergangene Woche, dass es keinen ungarischen Vorschlag über einen "Weihnachtsfrieden" gegeben habe. Die Aussagen Orbáns und seiner Regierungsvertreter seien ein reiner "PR-Stunt".

Und überhaupt: "Was bedeutet 'Weihnachtsfrieden', wenn Russland diesen offensichtlich nicht einhalten will und nicht einmal daran interessiert ist, seinen Vormarsch ohne Rücksicht auf Verluste zu stoppen, und sei es nur um 100 Meter?", fragte Podoljak. "In bestimmten Richtungen werden zunehmend Angriffe auf die Energieinfrastruktur durchgeführt, einschließlich Raketen- und Drohnenangriffe“, so der Präsidentenberater.

Massive Angriffe auf Energieinfrastruktur

Auch an den Tagen vor Weihnachten setzte Russland seine Angriffe mit Drohnen und Raketen fort. Viele davon richteten sich gegen die kritische Infrastruktur. Am vergangenen Samstagmorgen drehte die Ukraine dann offenbar den Spieß um: Sechs Drohnen schlugen in Wohnhäuser in Kasan ein, eine weitere traf ein Industrieobjekt.

Offiziellen Angaben zufolge gab es bei dem Angriff keine Verletzten. Kasan befindet sich mehr als 1.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Obwohl sich die Ukraine bislang offiziell nicht zu der Attacke bekannt hat, gilt sie als deren Reaktion auf einen russischen Raketenangriff auf Kiew.

Hilfsorganisationen sehen die Ukraine derweil angesichts der anhaltenden Angriffe auf die Energieinfrastruktur vor schweren Wintermonaten. Christof Johnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), sagte t-online: "Es ist davon auszugehen, dass dieser Winter für die Zivilbevölkerung der bisher härteste wird."

