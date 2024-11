Im Winter wird es in der Ukraine sehr kalt. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen von Dezember bis März zwischen zwei und minus fünf Grad, doch sie können bis unter minus 20 Grad fallen. Dagegen hilft nur Heizen. Doch seit Beginn der russischen Invasion wurde ein Großteil der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört. Jetzt eskaliert Putin diese Angriffe. Dahinter steckt eine verbrecherische Kalkulation.

Nach massiven russischen Luftangriffen in der Nacht zum Donnerstag sind eine Million Menschen in der Ukraine ohne Strom. Über das ganze Land verteilt waren Hunderttausende Ukrainer von der Stromversorgung abgeschnitten, teilten die örtlichen Behörden mit. Es ist bereits der zweite große russische Luftangriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur in diesem Monat.