"Will Putin das derzeitige Tempo der Offensive beibehalten und so mit Blick auf mögliche Verhandlungen Fakten schaffen? Dann könnten sinkende Rekrutierungszahlen langfristig zu einem Problem werden", erklärt Gressel. Russland eroberte laut dem US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) im vergangenen Jahr insgesamt 4.168 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums – allein 2.356 Quadratkilometer oder 65,5 Prozent davon zwischen September und November. Allein in diesen drei Monaten sollen demnach 125.800 russische Soldaten getötet oder verwundet worden sein oder als vermisst gelten.