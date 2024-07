Russland hat seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine mehr Panzer verloren, als es damals einsatzbereit hatte. Und auch die Lager leeren sich in rasantem Tempo.

Anfang Mai ließ Wladimir Putin in Moskau seine Kriegstrophäen zur Schau stellen: Anlässlich des "Tags des Sieges" am 9. Mai präsentierte der Kreml den Bürgern Moskaus im Park Pobedy mehr als 30 in der Ukraine erbeutete Panzer aus westlicher Produktion. Viele Schaulustige begutachteten an diesen Tagen die Kampf- und Schützenpanzer aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und Australien. Es sollte eine Botschaft des Triumphs an die Bevölkerung sein – und womöglich ein Ablenkungsmanöver.

Denn sollte die Regierung in Kiew Ähnliches planen, würden die Straßen und Parks der ukrainischen Hauptstadt vor zerstörten und erbeuteten russischen Panzern wohl bersten. Das zumindest legt eine Auswertung der "Süddeutschen Zeitung" über russische Verluste an Kriegsmaterial in der Ukraine nahe. Russland soll demnach seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 mehr Kampfpanzer auf dem Schlachtfeld verloren haben, als vor der Invasion einsatzbereit waren. Und auch die Lager in Russland leeren sich nun offenbar in rasanter Geschwindigkeit, wie die Analyse der Zeitung zeigt.

Laut der Datenbank Oryx belaufen sich die russischen Verluste bei Kampfpanzern bisher auf insgesamt 3.197 Fahrzeuge. 2.167 davon wurden zerstört, 158 beschädigt, 354 zurückgelassen und 518 von der ukrainischen Armee erbeutet. Hinter Oryx steht ein niederländisches Projekt von Osint-Spezialisten (Open Source Intelligence, Anm. d. Red.), die für ihre Analysen Bildmaterial aus der Ukraine auswerten. Längst nicht alle Verluste sind mit Fotos dokumentiert, die wahre Zahl an verlorenen Kampfpanzer dürfte also noch deutlich höher liegen.

Russland setzt auf Uralt-Panzer

Im Monat verliert Russland also rund 100 Kampfpanzer. Laut "Forbes" baut die russische Rüstungsindustrie monatlich derzeit jedoch lediglich 50 neue Fahrzeuge. Um die klaffende Lücke zu schließen, bedient sich Russland daher seiner Reserven. Seit Monaten kursieren Fotos von teilweise gut 70 Jahre alten sowjetischen T-55-Panzern, die in der Ukraine eingesetzt werden. Auch auf T-62 aus den 1960er-Jahren und T-72- sowie T-80-Kampfpanzer aus den 70er- und 80er-Jahren greift Russlands Armee zurück.

Laut der britischen Denkfabrik International Institute for Strategic Studies (IISS) hat Russland bisher gut 1.200 Kampfpanzer aus Altbeständen für den Einsatz in der Ukraine hergerichtet. Dazu kommen demnach rund 2.500 Schützenpanzer aus der Reserve. Das Kriegsgerät hat dann zwar nicht annähernd die Qualität moderner Systeme, Russland setzt in seinem brutalen Angriffskrieg jedoch ohnehin mehr auf Masse als auf Klasse.

Unerschöpflich sind jedoch auch die russischen Lagerbestände nicht. Der Betreiber des X-Accounts @HighMarsed, der Satellitenbilder russischer Militärstützpunkte auswertet, schätzt, dass Russland noch rund 3.650 Kampfpanzer verschiedener Modelle auf Lager hat. Wohlgemerkt sind nicht alle dieser Fahrzeuge in einem Zustand, der es wirtschaftlich erscheinen lässt, sie wieder herzurichten. Ein beträchtlicher Teil der Fahrzeuge dürfte nur noch als Quelle für Ersatzteile dienen.

Putin hat noch einige Panzer auf Lager

Im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" setzt der IISS-Forscher Michael Gjerstad die Zahl gelagerter Panzer noch niedriger an: "Ich schätze, Russland hat immer noch rund 3.200 Tanks (Panzer, Anm. d. Red.) auf Lager, aber die überwiegende Mehrheit von ihnen ist in einem üblen Zustand und erfordert erhebliche Instandsetzung."