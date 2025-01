Will die Annullierung der Präsidentenwahl in Rumänien nicht hinnehmen: Călin Georgescu (Archivbild). (Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa/dpa-bilder)

Kandidat klagte gegen Annullierung der Präsidentschaftswahl

Georgescu hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien am 24. November überraschend gewonnen. Das rumänische Verfassungsgericht erklärte die Wahl dann jedoch für ungültig – wegen des Verdachts der russischen Einmischung. Der 62-Jährige hatte gefordert, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in einer Eilmaßnahme den rumänischen Staat dazu verpflichtet, die Annullierung der Wahl vorläufig auszusetzen. Das wies das Gericht aber zurück. Seine Entscheidung begründete es damit, dass Georgescus Ansinnen "außerhalb des Geltungsbereichs" der Statuten des EGMR liege.

Georgescu prangert die Wahl-Annullierung als "formalisierten Staatsstreich" an. Er bestreitet Verbindungen nach Moskau und stellte sich zuletzt als Unterstützer des neuen US-Präsidenten Donald Trump dar. Nach der Annullierung hatte es Massenproteste in Bukarest gegeben. Die rumänische Regierung legte in der vergangenen Woche neue Wahltermine fest. Die erste Runde soll am 4. Mai stattfinden, die eventuell erforderliche zweite Runde am 18. Mai.