Aktualisiert am 07.02.2025 - 02:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das US-Justizministerium will Sanktionen gegen russische Oligarchen nicht mehr durch eine eigene Sonderermittlungsgruppe überwachen. Diese war nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von der Biden-Regierung eingerichtet worden.

Der Schwerpunkt der Abteilung sei jetzt die Bekämpfung von Drogenkartellen, erklärte die neue US-Justizministerin Pam Bondi am Donnerstag (Ortszeit). Ressourcen, die derzeit für die Durchsetzung von Sanktionen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Oligarchen eingesetzt werden, sollen künftig auf die Bekämpfung von Kartellen umgelenkt werden.

Die unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden ins Leben gerufene Gruppe sollte die reiche Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Druck setzen und diejenigen bestrafen, die Verstöße gegen Sanktionen und Exportkontrollen erleichtern. Sie wurde REPO genannt, was für "Russian Elites, Proxies and Oligarchs" (deutsch: Russische Eliten, Strohleute und Oligarchen) stand.

Biden hatte Task Force eingerichtet

Das Justizministerium beendete auch die Arbeit der "Foreign Influence Task Force". Diese wurde eingerichtet, um unter anderem russische Kampagnen in sozialen Medien zu überwachen, die Einfluss auf die politischen Debatten in den USA nahmen. Die Taskforce war in der ersten Amtszeit von Trump eingerichtet worden.