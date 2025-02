Marco Rubio (l.) und Sergej Lawrow (r.) in Riad: Die Gespräche haben begonnen. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Ohne die Ukraine oder ihre europäischen Verbündeten haben die Außenminister der USA und Russlands heute in Saudi-Arabien direkte Verhandlungen aufgenommen. Dabei dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Zentrum des ersten Treffens zwischen US-Außenminister Marco Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow stehen. Rubio wird vom US-Sondergesandten Steve Witkoff und Sicherheitsberater Mike Waltz begleitet, während Lawrow in Begleitung von Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin , angereist ist.

Zudem werde in Riad über "mögliche Verhandlungen über eine Resolution zur Ukraine" gesprochen. Trump hatte in der vergangenen Woche überraschend ein Telefongespräch mit Kremlchef Putin geführt und dabei nach eigenen Worten den "unverzüglichen" Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Rubios Delegation traf bereits vor den russischen Vertretern ein.

Selenskyj wird am Mittwoch erwartet

Wegen des Kriegs in der Ukraine waren die Beziehungen zwischen den USA und Russland in den vergangenen Jahren fast zum Erliegen gekommen. Treffen Lawrows mit dem vorigen US-Außenminister Antony Blinken gab es nur vereinzelt und am Rande internationaler Treffen wie im Format G20.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste parallel ebenfalls an den Golf und traf in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Präsident Mohammed bin Sajid. Am Mittwoch – also einen Tag nach dem russisch-amerikanischen Treffen – wird er ebenfalls in Saudi-Arabien erwartet, wie die Deutsche Presse-Agentur von arabischen Diplomaten in Riad erfuhr.