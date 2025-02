Trump über Ukraine: "Ich will, dass sie uns was geben"

Donald Trump will die US-Hilfen für die Ukraine nicht nur stoppen, sondern rückgängig machen. Auf der CPAC-Konferenz kündigte er an, Kiew für bereits gezahlte Milliarden zur Kasse zu bitten.

Er forderte eine Gegenleistung für die amerikanischen Finanzhilfen: "Ich will, dass sie uns etwas geben für all' das Geld, das wir aufgebracht haben. Wir wollen Seltene Erden und Öl, alles, was wir kriegen können." Es sei nicht fair, dass die USA das Geld gezahlt hätten, ohne eine entsprechende Kompensation zu erhalten.

Erneute Kritik an ukrainischer Führung

Neben seiner Forderung nach einer Rückzahlung der Hilfen äußerte Trump auch scharfe Kritik an der ukrainischen Führung. In den vergangenen Wochen hatte er Selenskyj als "Diktator ohne Wahlen" bezeichnet und ihn für den Ausbruch des Krieges verantwortlich gemacht. Zudem telefonierte er erstmals seit langer Zeit direkt mit Russlands Präsident Wladimir Putin und entsandte Außenminister Marco Rubio zu Gesprächen mit russischen Regierungsvertretern – ohne Beteiligung der Ukraine oder westlicher Verbündeter. In der UN brachte die US-Regierung unter Trump zudem eine Resolution ein, in der Russland nicht als Aggressor im Ukraine-Krieg benannt wird.