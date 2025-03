Im vergangenen August hatte die Ukraine die Weltöffentlichkeit überrascht: In einer unerwarteten Offensive hatten die Soldaten erstmals großflächige Eroberungen auf russischem Gebiet verzeichnen können. Bis zu 1.200 Quadratkilometer konnte die Armee in der Regio Kursk jenseits der ukrainischen Grenze im Nordosten erobern. Das entspricht knapp der Hälfte der Fläche des Saarlandes.

Während Soldaten von schweren Verlusten und Szenen "wie in einem Horrorfilm" bei ihrem Rückzug berichten, gehen Experten wie der Militäranalyst Markus Reisner vom Ende der Kursk-Mission aus: "Rein militärisch nüchtern betrachtet ist die Kursk-Operation zu Ende", sagte der österreichische Soldat dem Sender n-tv.

Die ukrainische Regierung beharrt zwar offiziell weiter darauf, dass die Mission ein Erfolg sei. Allerdings dürften die aktuellen Verluste die Position der Ukraine in den aktuellen Friedensgesprächen zwischen den USA und Russland weiter geschwächt haben.

Schätzungen der BBC gehen davon aus, dass in Kursk rund 12.000 ukrainische Soldaten eingesetzt wurden. Ihnen gegenüber standen nach anfänglichem Zögern rund 70.000 Soldaten auf russischer Seite gegenüber, allein 11.000 bis 12.000 von ihnen sollen aus Nordkorea stammen.

In strategischer Hinsicht war das Ende der ukrainischen Mission wohl spätestens in der vergangenen Woche erreicht, als Russland die Rückeroberung der Kleinstadt Sudscha verkünden konnte. Der Ort war taktisch von großer Bedeutung, da sich hinter der Stadt bis zur ukrainischen Grenze größtenteils freies Gelände auftut, das sich deutlich schwieriger verteidigen lässt.

Von russischer Seite wurde dementsprechend schon in dieser Woche vermeldet, dass es zu weiteren Rückeroberungen westlich von Sudscha gekommen ist. Diese Behauptungen konnten allerdings bisher nicht belegt werden. Gleiches gilt für die Aussagen von Putin und US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Freitag, dass in Kursk mittlerweile tausende ukrainische Soldaten von russischen Einheiten eingekesselt seien.

Militäranalysten gehen stattdessen davon aus, dass die ukrainische Seite weiter einen Rückzugskorridor hält, der bis zur eigenen Grenze reicht. Zudem könne die russische Seite bisher nicht mit eigenen Bildern oder Videos belegen, dass es zu einer Einkesselung gekommen ist, betont der österreichische Oberst Markus Reisner im Gespräch mit n-tv. In der Vergangenheit habe die russische Armee solche Eroberungen auch immer medial intensiv für sich genutzt. Dass aktuell solche Bilder aus Kursk fehlen, deute darauf hin, dass die ukrainischen Soldaten weiterhin nicht eingekesselt seien.

"Ständig Drohnen"

Für die ukrainischen Truppen soll die Situation dennoch katastrophal sein: Ein Soldat namens "Anton" berichtete der BBC, wie gefährlich die aktuellen Kämpfe sind: "Wir wären mehrmals fast gestorben. Am Himmel sind ständig Drohnen." Ein weiterer Soldat sprach von Szenen "wie in einem Horrorfilm". Auch unter den ukrainischen Einheiten sei man sich mittlerweile sicher, dass man keine Stellungen in Kursk mehr verteidigen könne. "Es macht keinen Sinn mehr, sie zu verteidigen", glaubt Anton.