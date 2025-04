Deutschland hat der Ukraine neue Militärhilfen im Milliardenwert zugesagt. Das hat der geschäftsführende Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Ukraine-Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel mitgeteilt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zuerst berichtet hatte. In diesem Jahr stellt Deutschland Militärhilfen im Umfang von sieben Milliarden Euro bereit. Bis 2029 sollen weitere acht Milliarden Euro folgen.

Neue Flugabwehrsysteme für Kiew

Noch in diesem Jahr will Deutschland vier weitere IRIS-T Luftverteidigungssysteme samt 300 Lenkflugkörpern liefern. Außerdem sind 300 Aufklärungsdrohnen, 120 tragbare Flugabwehrraketen (MANPADS), 25 Schützenpanzer vom Typ Marder und 15 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 vorgesehen.

Weitere Partner ziehen nach

Zu dem von Deutschland und Großbritannien organisierten Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel wurden Vertreter aus etwa 40 Staaten und auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow erwartet. Umjerow soll über die Lage an der Front informieren und sagen, welche Verteidigungsgüter seine Streitkräfte derzeit am dringendsten benötigen. Zuletzt hieß es in Militärkreisen, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in große militärische Schwierigkeiten geraten dürfte, wenn Partner nicht weitere Militärhilfen zusagen.