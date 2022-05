Offenbar hat sich der Erreger bereits lĂ€ngere Zeit unbemerkt in mehreren westlichen LĂ€ndern ausgebreitet. Die WHO berichtet mit Stand Samstag von rund 90 bestĂ€tigten Infektionen und 30 VerdachtsfĂ€llen in LĂ€ndern, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt. In Europa sind unter anderem Spanien, Portugal, Großbritannien, Italien, Schweden und die Schweiz betroffen. In Deutschland wurde am vergangenen Freitag ein erster Fall in MĂŒnchen nachgewiesen - der erste Nachweis einer Affenpockeninfektion in Deutschland ĂŒberhaupt. Am Samstag bestĂ€tigten Behörden dann zwei Infektionen in Berlin. Auch in Australien, Kanada und den USA gab es bereits Nachweise der Erkrankung. Experten rechnen mit einer weiteren Zunahme der FĂ€lle.