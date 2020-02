LIVEHauptstadt-Ticker

Die wichtigsten aktuellen News aus Berlin

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr: Durch eine Explosion in Lichtenberg wurden drei Personen verletzt. (Quelle: Feuerwehr Berlin)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Seite neu laden





7.45 Uhr: Drei Verletzte bei Explosion in Lichtenberg

Bei einer Explosion im Stadtbezirk Lichtenberg wurden am Montagnachmittag drei Personen verletzt, das berichtet die Feuerwehr Berlin. Gegen 17 Uhr seien erste Einsatzkräfte in die Josef-Orlopp-Straße ausgerückt und hätten bestätigt, dass eine Lagerhalle mit Werkstatt zu Teilen eingestürzt war. Einen durch die Explosion entstandenen Brand konnte die Feuerwehr löschen. Zwei der drei Personen erlitten schwere Verletzungen und mussten notärztlich behandelt werden, heißt es weiter. Alle Verletzten seien anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden.

7.30 Uhr: Guten Morgen, Berlin!

Herzlich Willkommen in unserem Hauptstadt-Ticker! Ab sofort finden Sie hier zwischen 7.30 und 20 Uhr alle wichtigen Meldungen aus der Hauptstadt. Schauen Sie doch immer mal wieder vorbei!