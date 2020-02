LIVEHauptstadt-Ticker

70. Berlinale startet mit Buchverfilmung

Szene aus dem Film "My Salinger Year": Mit der Buchverfilmung wird heute Abend die 70. Berlinale eröffnet. (Quelle: Micro-Scope/Berlinale/dpa)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

7.35 Uhr: 70. Berlinale startet mit Buchverfilmung

Heute Abend beginnt in Berlin die Berlinale. Eröffnet werden die Internationalen Filmfestspiele mit der Buchverfilmung "My Salinger Year". Neben Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Bis zum 1. März werden rund 340 Filme gezeigt. Zum ersten Mal leiten in diesem Jahr der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek das Festival. Sie sind die Nachfolger des langjährigen Direktors Dieter Kosslick.

7.15 Uhr: Hallo Berlin!

