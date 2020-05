Hertha BSC gibt Ergebnis von Corona-Tests bekannt

LIVEHauptstadt-Ticker

12.05.2020, 13:20 Uhr | cf, t-online.de

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Die Mannschaft des neuen Trainers Bruno Labbadia tritt am Samstag um 15.30 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Zuvor musste sich das Team von Hertha BSC einem Corona-Test unterziehen. Laut Angaben des Fußball-Klubs waren alle Tests negativ. Der Tabellen-13. kann sich in der Hauptstadt so weiter auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Wochenende vorbereiten.

Das gesamte Hertha-Team befand sich im März schon zwei Wochen lang in häuslicher Quarantäne, nachdem sich Profi Maximilian Mittelstädt mit dem Coronavirus infiziert hatte. Zudem mussten die Profis Niklas Stark und Marius Wolf sogar ein zweites Mal in Quarantäne, da sie als Kontaktpersonen eines Coronavirus-Infizierten galten.

Im Juni 1948 starteten die Westmächte wegen der Blockade der drei westlichen Sektoren Berlins die Luftbrücke. In den folgenden Monaten brachten amerikanische und britische Maschinen auf mehreren hunderttausend Flügen Millionen Tonnen Lebensmittel und alles Lebensnotwendige nach West-Berlin.



Michael Müller (mitte) legt am Luftbrückendenkmal einen Kranz nieder: Heute vor 71 Jahren beendete die Sowjetunion die Blockade West-Berlins. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)



Erst am 12. Mai 1949 wurde die Blockade West-Berlins durch die sowjetischen Verantwortlichen aufgehoben. Heute wurde dem 71. Jahrestag der Beendigung der Luftbrücke am Luftbrückendenkmal vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof gedacht. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller legte einen Kranz nieder.

Eine 44 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Fahrbahn in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am späten Montagnachmittag die Zimmerstraße im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße passieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Dabei sei sie mit dem Wagen eines 40-Jährigen zusammengestoßen und habe schwere Verletzungen erlitten. Der Autofahrer alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Die Frau kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

In wenigen Monaten soll die neue S-Bahn in Berlin an den Start gehen. Schon jetzt werden Testfahrten absolviert, wie die Deutsche Bahn in einer Mitteilung bekannt gab. Anfangs nur nachts, doch mittlerweile kann man die "Neue" auch tagsüber durch Berlin fahren sehen.

Na, habt Ihr sie schon gesichtet? In wenigen Monaten geht Berlins neue #SBahn der Baureihe 483/484 in Betrieb. Jetzt tourt sie auch tagsüber auf diversen Testfahrten durch #Berlin - bunt beklebt und immer in Bewegung. Mehr dazu lest Ihr hier: https://t.co/qkfun9mqhL pic.twitter.com/nMoVoSl9V3 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) May 12, 2020

Zwei Teenager haben in Berlin-Hellersdorf Polizisten gezielt bespuckt und beleidigt und sagten dabei, dass sie mit dem Coronavirus infiziert seien.

Eine der Jugendlichen wurde in der Nacht zu Montag zu Boden gebracht, nachdem sie sich körperlich dagegen gewehrt hatte, ihren Hund während der Überprüfung einem Polizisten zu übergeben, teilte die Polizei mit.



Die 15- und 16-jährigen Mädchen waren in Begleitung zweier junger Männer, von denen einer die Beamten mehrmals beleidigt haben sowie den Hitlergruß gezeigt und "Sieg Heil" gerufen haben soll.



Die Polizisten waren von Mitarbeitern der Berliner Verkehrsbetriebe in der Nähe des U-Bahnhofs Hönow zur Unterstützung gerufen worden, nachdem die Gruppe bei lauter Musik herumgegrölt und sie beleidigt hatte.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Friedrichsfelde erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Das Feuer brach laut Feuerwehr um 0.18 Uhr im Dachbereich des Hauses im Hohenschönhauser Weg aus. Wer oder was das Feuer auslöste, war zunächst noch unklar.

Ein Mann hat im Berliner Bezirk Neukölln versucht, seiner Festnahme zu entgehen und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Zunächst wollten Polizisten den Mann am Montagabend in der Sonnenallee festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er sich mit einem Messer bewaffnet, so dass sich die Beamten zurückzogen und stattdessen das SEK anrückte.



Während des Einsatzes brachte sich der Mann zudem an einem Fenstersims in Gefahr, weshalb die Feuerwehr den Ort mit einem Sprungtuch absicherte. Die Spezialkräfte nahmen den Mann schließlich fest.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 28 Jahre alten Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Wedding muss sich ihr Lebensgefährte ab dem heutigen Dienstag vor dem Landgericht verantworten. Der 28-jährige Mann soll seine schlafende Freundin im Wahn mit einem Messer attackiert und durch mehrere Stiche getötet haben. Die Anklage geht von einem heimtückischen Mord aus.

Allerdings sei der 28-Jährige bei der Tat im November 2019 wegen einer erheblichen Erkrankung vermutlich nicht schuldfähig gewesen. Die Staatsanwaltschaft strebt laut Justizangaben seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Für die Verhandlung sind fünf Prozesstage vorgesehen.

Das Alte Museum auf der Museumsinsel: Dieses Haus ist ab dem 12. Mai wieder für Besucher geöffnet. (Quelle: Jürgen Ritter/Archiv/imago images)



Seit Mitte März sind die Museen in Berlin wegen Corona geschlossen. Heute öffnen manche Häuser wieder ihre Türen. Auf der Museumsinsel werden zunächst die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum und das Pergamon-Panorama ihre Türen für Besucherinnen und Besucher aufschließen. Am Kulturforum sperrt die Gemäldegalerie wieder auf. Dort ist zudem die Ausstellung "Pop on Paper" mit Arbeiten von Warhol bis Lichtenstein zu sehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mit 6.269 Fällen ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Berlin innerhalb eines Tages nur um 2 gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Gesundheit vom Montag hervor. Die Zahl der bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Gestorbenen hat sich nicht verändert – sie liegt wie am Wochenende bei 165. Die meisten waren den Angaben zufolge älter als 81 Jahre.

Der Berliner Senat will heute über die Obergrenze für Covid-19-Infektionen beraten. Er sieht die von Bund und Ländern beschlossene Höchstzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche kritisch, wie Innensenator Andreas Geisel und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (beide SPD) bereits öffentlich erklärt haben. Danach ergäbe sich eine Obergrenze für Berlin von 1900 neu infizierten Menschen pro Woche.

Wer erst dann reagiere, bremse die Entwicklung zu spät, erklärte Kalayci. Berlin strebe deshalb eine niedrigere Infektionsrate an. Wie eine Alternative aussehen könnte, ist allerdings offen.

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Haselhorst sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer am Montagabend in der Gartenfelder Straße, das sich über mehrere Kellerverschläge ausbreitete, habe starken Rauch verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als ein Dutzend Menschen seien aus dem viergeschossigen Haus teilweise über Leitern gerettet worden.



Update #Haselhorst:

Es brannte im Keller eines 4-geschossigen Wohnhauses mit Verrauchung mehrerer Hausaufgänge.

13 Personen wurden gerettet, teilweise über tragbare Leitern. 1 Person musste mit einer #Rauchgasvergiftung in ein Krhs. transportiert werden.#Estuk pic.twitter.com/rFLk6KNvGr — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 11, 2020

Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine Frau wurde vor Ort versorgt. Zwischenzeitlich waren 70 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle. Die Ursache für den Brand war noch unklar.

Nach einem Rückruf von Schutzmasken hat die Berliner Charité vorsorglich alle 21 vorrätigen Modelle von einem Labor überprüfen lassen. "Zwei Maskentypen wurden aus dem Verkehr gezogen und wurden bereits zurückgerufen. Sie weisen qualitative Mängel auf", sagte die Sprecherin des Universitätsklinikums, Manuela Zingl, der Deutschen Presse-Agentur. Vergangene Woche war zunächst der Rückruf eines Modells wegen eines laut Charité falschen CE-Zeichens bekannt geworden. Die Testergebnisse bestätigen nun die befürchteten Mängel.

Der Test betrifft Masken der Schutzstufen FFP2 und FFP3, die im März bei unterschiedlichen Lieferanten gekauft wurden, wie Zingl erläuterte. Ein Zeitpunkt, zu dem "die Liefersituation von Schutzausrüstung am Markt aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr angespannt" gewesen sei. Dennoch: 19 Maskentypen hätten ein positives Testergebnis erhalten.

Von den beanstandeten Maskentypen hatte die Charité nach dpa-Informationen insgesamt mehrere Zehntausend Stück beschafft. Wie viele davon bereits an das Personal ausgegeben waren und verwendet wurden, blieb offen.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Wir wollen Sie auch heute wieder mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!