Bäder öffnen – wo Schwimmen wieder möglich ist

25.05.2020, 09:10 Uhr | t-online.de, ags, dpa

Eine dichte Wolkendecke am Himmel und zeitweise leichte Regenschauer: So beginnt der Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg. Zum Abend hin soll es sich von der Prignitz und der Uckermark her auflockern. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen 14 Grad in der Niederlausitz und 17 Grad in Berlin.

Der Dienstag wird dann den Prognosen der Meteorologen zufolge zwar noch einmal wolkig, jedoch lässt sich in den Nachmittagsstunden dann länger die Sonne blicken. Die Maximalwerte klettern auf 19 bis 22 Grad.

Moritz Reichert von den Berlin Recycling Volleys mit Ball: Die Volleys haben die Macher der polnischen Liga kontaktiert. (Quelle: Neis/Eibner-Pressefoto/Archivbild/imago images)



Der deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys liebäugelt mittelfristig mit einem Wechsel in die starke Eliteliga Polens. "Jetzt sind die Pläne so konkret wie noch nie", sagte Manager Kaweh Niroomand dem "Tagesspiegel". Zuletzt hatte der Hauptstadtclub noch Medienberichte über die Einreichung eines Lizenzantrages für die PlusLiga dementiert. Laut Niroomand werden die Gedankenspiele aber jetzt doch immer konkreter, da die Bundesliga in den kommenden Jahren nach wirtschaftlichen Problemen vieler Clubs erwartbar mehr an Qualität verlieren wird.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat der Partnerstadt Moskau angeboten, Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern zu behandeln. "Unsere Uniklinik nahm Patienten aus Frankreich auf, wofür sich Präsident Emmanuel Macron vor einigen Tagen per Brief bei uns bedankte", sagte Müller dem "Tagesspiegel". "Wir wollen gern weiter helfen, wenn unsere Kliniken dafür Möglichkeiten sehen. Auch unserer Partnerstadt Moskau habe ich ein Angebot übermittelt." Bislang habe es keine Reaktion gegeben.

Nach Polizeikontrollen im Bereich der Organisierten Kriminalität sind im vergangenen Jahr in Berlin 86 Lokale oder andere Geschäfte geschlossen worden. 702 Objekte wurden insgesamt kontrolliert – zwei Drittel davon waren Restaurants, Bars und Shisha-Bars. Dies geht aus der Jahresbilanz 2019 zur Bekämpfung der Clankriminalität hervor, die rbb24 Recherche vorlag. Der Berliner Senat will die Bilanz am Montag veröffentlichen.

Nach der Corona-Zwangspause öffnen heute acht Berliner Bäder. Darunter sind die Sommerbäder in Wilmersdorf, im Olympiastadion und in Spandau-Süd sowie die Strandbäder Wannsee, Jungfernheide, Lübars und Friedrichshagen.



Den gewohnten Badespaß wird es allerdings noch nicht geben. Für die Anlagen der Bäder-Betriebe ist es nur möglich, vorher Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster zu buchen. Die Karten kosten einheitlich 3,80 pro Besuch. Um Infektionen nachverfolgen zu können, werden Besucher um Name und Telefonnummer gebeten.

In der S-Bahn-Werkstatt Schöneweide ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten auf dem Gelände eine Werkstatt in einer Lagerhalle und Teile des Dachstuhls. Die Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

