Zwei Kleintransporter in Flammen – es knallt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Am Freitagmorgen bedeckt laut Deutscher Wetterdienst Nebel gebietsweise die Region. Am Vormittag soll es sich aufheitern, tagsüber einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Für Nachmittag und Abend erwarten die Meteorologen vom Osten Brandenburgs kommend Schauer und teils Gewitter mit kleinkörnigem Hagel. In der Nacht soll sich erneut Nebel bilden.

Heute sollen die Temperaturen in Berlin auf 25 bis 29 Grad, am Samstag örtlich auf bis zu 30 Grad steigen.

Am Samstag soll es den Informationen zufolge regnen: Bereits ab Mittag werden in einigen Gebieten Schauer und Gewitter erwartet, erneut teils mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Zwei abgestellte Kleintransporter sind auf dem Gelände eines Wohnungsunternehmens im Berliner Stadtteil Tempelhof in Flammen aufgegangen. Da die Fahrzeuge zum Teil Gasflaschen geladen hatten, habe es in der Nacht zum Freitag mehrere Knalle gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittle, hieß es vom Lagedienst der Berliner Polizei. Was zu dem Feuer in der Bergholzstraße führte, ist demnach noch unklar. Eine Brandstiftung liege aber nahe.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!