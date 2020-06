LIVEHauptstadt-Ticker

Kitas kehren zum Normalbetrieb zurück

15.06.2020, 08:12 Uhr | t-online.de

Die ersten der für die Umsetzung des Mietendeckel-Gesetzes vorgesehenen rund 200 Stellen sind besetzt worden. Die Ausschreibung der 48 in den Bezirken geplanten befristeten Stellen ist seit Anfang Mai abgeschlossen, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auf Anfrage mitteilte. Bisher sind zwei dieser Stellen besetzt, 19 weitere sollen bis August folgen, die übrigen danach. Die Auswahlverfahren seien wegen der Corona-Pandemie von Mitte März bis Anfang Mai ausgesetzt worden. "Dadurch kam es zu Verzögerungen", so die Senatsverwaltung.

Außerdem sind 153 Stellen bei der Senatsverwaltung selbst vorgesehen. Die neuen Mitarbeiter werden unter anderem gebraucht, wenn ab Ende November nach dem am 23. Februar in Kraft getretenen Gesetz überhöhte Mieten verboten sind.

Michael Preetz, Lars Windhorst: Der Bundesligist Hertha BSC soll offenbar eine Finanzspritze bekommen. (Quelle: Archivbild/imago images)



Investor Lars Windhorst wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung nach dem Saison-Ende der Bundesliga 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit Hertha BSC auf dem Transfermarkt aktiv werden kann. Windhorst investierte bisher 224 Millionen in den Berliner Fußball-Bundesligisten. Im Herbst sollen dann in einer nächsten Tranche weitere 100 Millionen Euro folgen. Nach Bild-Informationen sollen mindestens ein Torwart, ein Rechtsverteidiger, ein Stürmer und ein Flügelspieler verpflichtet werden.



Nach dem sonnigen Sonntag startet auch der Montag vielversprechend. Es ist bereits mild Temperaturen um die 17 Grad. Bis zu 25 Grad sollen es laut Deutscher Wetterdienst werden, dazu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix.

Ab heute dürfen endlich wieder alle Kinder in den Kindertagesstätten in Berlin betreut werden. Derzeit ist er für viele Eltern auf Halbtagsbetreuung begrenzt, was gerade für Berufstätige eine erhebliche Doppelbelastung bedeutet. Ab dem 22. Juni haben Eltern dann wieder einen vollen Betreuungsanspruch für ihre Kinder in den Kitas. Auch Früh- und Spätdienste soll es dann wieder geben. Auf Seiten der Eltern gibt es Skepsis, ob das alles klappt.

Erzieherinnen und Erzieher, die wegen ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, fallen für die Betreuung der Kinder aus. Berlinweit betreffe das rund 5.000 Erzieherinnen und Erzieher, sagte die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK) in Berlin, Corinna Balkow, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ich mit Trägervertretern spreche, ist das nach wie vor ein Problem. Wir hätten uns gewünscht, dass investiert wird, mehr Personal zu finden."

Die Elternvertreterin kritisiert, es habe schon vor der Corona-Krise Personalmangel gegeben. Die Lücke sei oft durch Ehrenamtliche, Eltern oder Großeltern, die vorlesen, geschlossen worden sei. "Jetzt kommen zwei Lücken zueinander, der allgemeine Personalmangel und der zusätzliche."

