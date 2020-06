LIVEHauptstadt-Ticker

Betrieb an Berliner Flughäfen nimmt wieder zu

15.06.2020, 12:34 Uhr | t-online.de

Passagiere stehen am Flughafen Berlin-Tegel vor der Sicherheitskontrolle Schlange: Die Reisewarnung für 27 europäische Länder wurde in der Nacht zu Montag aufgehoben. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa)

Angesichts der Corona-Krise bitten die Pächter von Berliner Bädern eindringlich um Unterstützung. "Lasst uns nicht baden gehen. Mieterlass, nicht Stundung!", appellierten die Pachtbäder laut einer gemeinsamen Erklärung an den Senat. Die Pächter schildern, dass ein normaler Badebetrieb trotz der Lockerungen für Betreiber und Badegäste "schier unmöglich" sei. Man habe mehr als drei Viertel weniger Gäste, aber keine Zusatzgeschäfte, stattdessen müssten zahlreiche Hygiene-Regelungen umgesetzt werden. An die Bürger appellierten die Pächter: "Kommt Baden! Seid geduldig, seid vernünftig, seid großzügig."

Die Insolvenzgefahr ist für Unternehmen in Berlin größer als in fast allen anderen Bundesländern. Mit 92 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen belegte Berlin in der ersten Jahreshälfte den zweiten Platz im deutschlandweiten Pleiteranking der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Nur Bremen schnitt mit 116 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen noch schlechter ab, wie Creditreform am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Berlin lag in der ersten Jahreshälfte über dem Bundesdurchschnitt von 54 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen. Das Nachbarbundesland Brandenburg verzeichnete 44 Pleiten je 10.000 Unternehmen.

Der Wegfall der Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder hat am Montag zu etwas mehr Betrieb an den Berliner Flughäfen geführt. Urlauber und Geschäftsreisende standen Schlange an den Sicherheitskontrollen. An beiden Flughäfen war aber weiterhin jeweils nur ein Terminal für An- und Abflüge geöffnet. Passagiere trugen die vorgeschriebenen Mund-Nase-Masken und hielten weitgehend Abstand voneinander, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

"Der überwiegende Anteil hat sich vorbereitet und hält sich an die Maßnahmen", sagte ein Flughafen-Sprecher. Er riet Fluggästen, zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Bis zu 80 Starts und Landungen wurden am Montag an beiden Flughäfen erwartet – vor der Corona-Krise waren rund 1.000 üblich. Im Frühjahr waren es zeitweise nur zehn gewesen.

Eine Reihe von Fluggesellschaften hat den Betrieb in Berlin aber noch nicht wieder aufgenommen. Darunter ist auch der größte Anbieter am Standort, die britische Fluggesellschaft Easyjet. Sie startet voraussichtlich erst im Juli wieder.

In einer Kneipe in Berlin-Spandau soll ein 36-Jähriger einen homophoben Angriff auf zwei Männer verübt haben. Nachdem sich die beiden Männer küssten, soll der Angreifer einem der beiden, einem 20-Jährigen, einen Aschenbecher gegen den Hinterkopf geworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Den 53-Jährigen Partner des Mannes habe der Tatverdächtige anschließend homophob beleidigt, woraufhin dieser ihm ins Gesicht geschlagen haben soll.

Der 36-jährige offenbar alkoholisierte Tatverdächtige wurde nach einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Auch gegen den 53-Jährigen wurden Ermittlungen wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet.

Heute ab 10 Uhr wollen Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" eine 24-stündige Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium abhalten, berichtet der RBB. Außerdem sind zwei Demonstrationszüge geplant, Straßenblockaden seien allerdings nicht geplant.



"Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Wir brauchen eine Neuausrichtung der Politik und ein klares Bekenntnis zum Wandel", zitiert der RBB die Sprecherin Annemarie Botzki.

Bereits in der vergangenen Woche haben Aktivisten die Spree im Regierungsviertel giftgrün gefärbt – t-online.de hatte berichtet.

Die ersten der für die Umsetzung des Mietendeckel-Gesetzes vorgesehenen rund 200 Stellen sind besetzt worden. Die Ausschreibung der 48 in den Bezirken geplanten befristeten Stellen ist seit Anfang Mai abgeschlossen, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auf Anfrage mitteilte. Bisher sind zwei dieser Stellen besetzt, 19 weitere sollen bis August folgen, die übrigen danach. Die Auswahlverfahren seien wegen der Corona-Pandemie von Mitte März bis Anfang Mai ausgesetzt worden. "Dadurch kam es zu Verzögerungen", so die Senatsverwaltung.

Außerdem sind 153 Stellen bei der Senatsverwaltung selbst vorgesehen. Die neuen Mitarbeiter werden unter anderem gebraucht, wenn ab Ende November nach dem am 23. Februar in Kraft getretenen Gesetz überhöhte Mieten verboten sind.

Investor Lars Windhorst wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung nach dem Saison-Ende der Bundesliga 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit Hertha BSC auf dem Transfermarkt aktiv werden kann. Windhorst investierte bisher 224 Millionen in den Berliner Fußball-Bundesligisten. Im Herbst sollen dann in einer nächsten Tranche weitere 100 Millionen Euro folgen. Nach Bild-Informationen sollen mindestens ein Torwart, ein Rechtsverteidiger, ein Stürmer und ein Flügelspieler verpflichtet werden.



Nach dem sonnigen Sonntag startet auch der Montag vielversprechend. Es ist bereits mild Temperaturen um die 17 Grad. Bis zu 25 Grad sollen es laut Deutscher Wetterdienst werden, dazu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix.

Ab heute dürfen endlich wieder alle Kinder in den Kindertagesstätten in Berlin betreut werden. Derzeit ist er für viele Eltern auf Halbtagsbetreuung begrenzt, was gerade für Berufstätige eine erhebliche Doppelbelastung bedeutet. Ab dem 22. Juni haben Eltern dann wieder einen vollen Betreuungsanspruch für ihre Kinder in den Kitas. Auch Früh- und Spätdienste soll es dann wieder geben. Auf Seiten der Eltern gibt es Skepsis, ob das alles klappt.

Erzieherinnen und Erzieher, die wegen ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, fallen für die Betreuung der Kinder aus. Berlinweit betreffe das rund 5.000 Erzieherinnen und Erzieher, sagte die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK) in Berlin, Corinna Balkow, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ich mit Trägervertretern spreche, ist das nach wie vor ein Problem. Wir hätten uns gewünscht, dass investiert wird, mehr Personal zu finden."

Die Elternvertreterin kritisiert, es habe schon vor der Corona-Krise Personalmangel gegeben. Die Lücke sei oft durch Ehrenamtliche, Eltern oder Großeltern, die vorlesen, geschlossen worden sei. "Jetzt kommen zwei Lücken zueinander, der allgemeine Personalmangel und der zusätzliche."

Hallo und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!