Berlin wächst am stärksten

19.06.2020, 14:03 Uhr | cf, t-online.de

Die corona-bedingt leidenden Clubs der Berliner Nachtszene erhalten im Kampf ums finanzielle Überleben prominente Unterstützung. Die Ärzte-Musiker Bela B und Farin Urlaub haben eine 45 Minuten dauernde Lesung aufgezeichnet, um Spenden für die seit Monaten geschlossenen Clubs zu sammeln.

Für die Aktion "Halt's Maul und lies!" präsentieren sich die Musiker in Form einer Literatursendung in Anzügen auf schweren Sesseln sitzend. Ort der Aufzeichnung ist der legendäre Kreuzberger Szene-Club SO36. "Auf dieser Bühne, die so viel Freude uns schon gemacht hat", wie Bela B zu Beginn des Videos sagt.

"Den Clubs geht es gerade nicht gut, weil die leben davon, dass Leute kommen und Konzerte besuchen", begründet Farin Urlaub die Aktion. "Wir sind auf Bühnen groß geworden, die sehr klein waren." Bands sollten auch in Zukunft diese Möglichkeit haben, deswegen "würden wir gerne, dass ihr den Clubs helft, indem ihr dafür spendet, dass wir was vorlesen". Als Ziel streben die Musiker 200.000 Euro an, mit denen kleine Clubs wie Badehaus, Festsaal Kreuzberg, Frannz Club, Gretchen, Privatclub, Schokoladen, Schwuz, oder SO36 unterstützt werden sollen.

Das dürfte viele Berliner nicht überraschen: Die Zahl der Hauptstadtbewohner ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, kamen innerhalb eines Jahres 24.700 Menschen hinzu. Zum Jahresende lebten damit rund 3,67 Millionen Menschen in Berlin. Das waren 0,7 Prozent mehr als im Jahr davor.

Bundesweit wuchs die Bevölkerung 2019 um 0,2 Prozent auf 83,2 Millionen. Dabei verlief die Entwicklung laut Statistik regional unterschiedlich: Prozentual hatte Berlin den höchsten Zuwachs, gefolgt von Brandenburg, Bayern und Hessen mit einem jeweiligen Wachstum von 0,4 Prozent. Am stärksten sank die Einwohnerzahl prozentual in Sachsen-Anhalt mit einem Minus von 0,6 Prozent.

In einem Wohnhaus in Berlin-Moabit hat es eine Explosion gegeben. Das teilte die Feuerwehr am Freitagvormittag mit. Es soll sich um ein Haus in der Kirchstraße handeln. 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Wie die Feuerwehr nun mitteilte, habe es in einer Küche im Restaurant im Erdgeschoss des Hauses eine Verpuffung gegeben. Das Haus musste evakuiert werden. Eine Person kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Update Einsatz #Moabit

Nach einer #Verpuffung brannte die Küche in einem Restaurant im EG eines 6-gesch. Gebäudes. Mit 3 C-Rohren wurde der Brand schnell bekämpft. Eine leicht verletzte Person kam ins Krankenhaus. Das Gebäude wurde geräumt, kontrolliert und belüftet.

Der zehnmalige deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat Nationalspieler Anton Brehme verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelblocker kommt von der SVG Lüneburg und erhält einen Zweijahresvertrag bis 2022, teilte der Verein am Freitag mit.



In der vergangenen Saison erzielte der 2,06 Meter große Brehme bei der SVG Lüneburg herausragende Werte. Der gebürtige Leipziger zählt auch zum Kreis der Nationalmannschaft und hat bereits 31 Länderspiele absolviert.

Eine unbekannte Person ist am Freitagmorgen auf das Dach des Reichstags geklettert. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von t-online.de. Die männliche Person befinde befinde sich mittlerweile nicht mehr im Außenbereich, sondern im Inneren des Gebäudes.

Warum die Person auf das Dach kletterte, ist nach bisherigem Ermittlungsstand unklar. Die Polizei geht aber momentan nicht von einer politisch motivierten Aktion aus, so die Sprecherin. Mehr dazu lesen Sie hier.