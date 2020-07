Die wichtigsten aktuellen News aus Berlin

LIVEHauptstadt-Ticker

In einer Berliner S-Bahn hat ein Mann eine junge Frau aus dem Waggon geschubst und verletzt. Tatverdächtig ist ein 22-Jähriger, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Er wurde durch Zeugenhinweise identifiziert. Der Mann habe die Frau am Montagnachmittag zunächst im Zug bedroht und dann beim Aussteigen aus dem Waggon geschubst. Am Bahnsteig ging er sie nach Angaben der Polizei auch körperlich an und entfernte sich dann vom Tatort.

Der Mittwoch startet in Berlin grau. Laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute auch so. Dazu wird es voraussichtlich am Mittag regnerisch und lokale Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist ebenfalls mit Wolken, Gewittern, Regen bei Tiefstwerten um 16 Grad zu rechnen.

