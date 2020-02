LIVESport-Tag im Live-Blog

Fans von Eintracht Frankfurt boykottieren Union-Spiel

24.02.2020, 11:05 Uhr | t-online.de, cf

Siegesjubel der Fans von Eintracht Frankfurt nach dem 4:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Donnerstag: Bei der Partie am Montag werden weit weniger Fans auf den Rängen sein. (Quelle: Schüler/imago images)

In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Gestern traf der 1. FFC Frankfurt auf Bayer 04 Leverkusen und konnte deutlich punkten. Furios starteten die Frankfurterinnen ins Spiel, nachdem Laura Freigang in der 4. und 12. Minute jeweils ein Tor erzielte. Leverkusens Milena Nikolic schaffte einen Anschlusstreffer in der 65. Minute. Am Ende traf Shekiera Martinez in der 82. Minute zum 3:1. Glückwunsch!

Am Samstag hat der FSV Frankfurt den Tabellenführer 1. FC Saarbrücken empfangen – und verloren. Markus Mendler schoss in der 22. Minute das 1:0-Siegtor. "Wir hatten viele gute Chancen zu Beginn, hätten in 1:0-Führung gehen können", sagte Mittelfeldspieler Mischa Häuser nach dem Spiel. "Wir müssen dann in den nächsten zwei Spielen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen."

In der Hinrunde hat Eintracht Frankfurt Union Berlin mit 2:1 besiegt. Sollte Union heute Abend der dritte Auswärtssieg der Saison gelingen, würden die Köpenicker die Eintracht in der Tabelle überholen.

Allerdings gibt es einige personelle Probleme bei den Berliner Gästen. Kapitän Christopher Trimmel ist nach dem Erhalt der fünften Gelben Karte gesperrt. Für ihn dürfte Julian Ryerson als Außenverteidiger auflaufen. Die Eisernen bangen zudem um den Einsatz von Abwehrmann Keven Schlotterbeck (Infekt). Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach (muskuläre Probleme) sowie die beiden Offensivkicker Joshua Mees (Oberschenkelverletzung) und Akaki Gogia (Kreuzbandriss) fallen aus.

Aus Protest gegen Montagsspiele hat die aktive Fanszene von Eintracht Frankfurt angekündigt, das heutige Heimspiel gegen Union Berlin zu boykottieren. Die Profis von Eintracht Frankfurt müssen deswegen wohl ohne große Unterstützung von den Rängen auskommen müssen. Für Frankfurt liegt das Heimspiel gegen die Hauptstädter unmittelbar zwischen den beiden Duellen mit Red Bull Salzburg in der Europa-League-Zwischenrunde. Das Hinspiel hatten die Hessen am Donnerstag zuhause mit 4:1 gewonnen.

Willkommen zurück an diesem Montag. In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie wieder durch den Tag.