Hannover

Ukrainer in Niedersachsen feiern Ostergottesdienst

17.04.2022, 13:52 Uhr | dpa

Mit Brot aus der Heimat haben ukrainische Christen in Hannover am Sonntag Ostern gefeiert. Es gehöre zum Osterbrauch der ukrainischen Kirche, dass die Frauen der Gemeinde am Donnerstag vor Ostern ein Brot backen, das beim Gottesdienst verteilt werde, sagte für die Kirchengemeinde Mariya Stepanovych. Das sei ein Symbol für den auferstandenen Christus. "Früher haben wir immer gemeinsam gefrühstückt." Wegen Corona werde das Brot nun an die Gottesdienstbesucher verteilt.

Insgesamt nehmen an diesem und am nächsten Wochenende viele hundert Ukrainerinnen und Ukrainer an den Ostergottesdiensten der Gemeinde teil, die in verschiedenen Kirchen in Hannover und anderen Städten gefeiert werden, sagte Stepanovych. Darunter seien viele Flüchtlinge aus der Ostukraine. Die Kirchengemeinde wolle den Menschen ein wenig Hoffnung geben. "Die Geflüchteten sollen sich ein bisschen zu Hause fühlen", sagte sie. Da die Geflüchteten aus der Ukraine nicht selber backen können, habe sie das Brot aus der Westukraine besorgt. Zwei Frauen hätten sich freiwillig gemeldet, um etwa 500 Osterbrote zu backen.

Die Ostergottesdienste finden zum Teil dieses Wochenende, aber auch am kommenden Wochenende statt. Die Kirchengemeinde feiere nach dem griechisch-orthodoxen Ritus, sei aber mit der römisch-katholischen Kirche verbunden, sagte Stepanovych. In der Ukraine würden aber viele Christinnen und Christen nach dem Feiertagsrhythmus der orthodoxen Kirche feiern, wonach das Osterfest auf den 24. April falle.