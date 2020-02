LIVESport-Tag im Live-Blog

Manuel Neuer geht mit Bayern-Spielern hart ins Gericht

17.02.2020, 08:47 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine.

Der FC Bayern München hat sich mit seinem Auswärtssieg in Köln an die Tabellenspitze geschossen. Trotzdem fand Bayern-Torwart Manuel Neuer kritische Worte für die Leistung der Münchener. Der Kapitän bemängelte die Chancenverwertung seiner Mitspieler. "Wir hätten heute bis zu zehn Tore schießen können. Hier war auf jeden Fall mehr drin als das 4:1. Mich ärgert einfach, dass wir nicht konstant so weitergespielt haben, wie in der ersten Halbzeit, weil wir uns das Leben dann selber schwer machen", so der Schlussmann.

