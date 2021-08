Unwetter in Bayern

Hochwasser in Freising bei München – Appell an Bürger

30.08.2021, 12:38 Uhr | dpa, loe

Der Wetterdienst hat in Bayern gebietsweise vor Starkregen und Überschwemmungen gewarnt. Besonders in Südostbayern soll sich die Hochwasserlage ausweiten. Ein Landkreis ist bereits betroffen.

Ergiebiger Dauerregen könnte im südlichen Oberbayern in den kommenden Tagen an einigen Flüssen und Bächen zu Hochwasser und Überschwemmungen führen.



Im Landkreis Freising kommt es nun schon zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr – davor warnt die Deutsche Bahn. Die Strecke zwischen Langenbach (Oberbayern) und Moosburg war am Vormittag nur eingleisig befahrbar. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.



Die Feuerwehr ist in Au in der Hallertau seit sieben Uhr mit Sandsäcken im Dauereinsatz, schreibt sie auf Facebook. Hier ist auch zu sehen, wie einige Einfamilienhäuser vom Hochwasser bedroht sind.

Auch im Chiemgau seien bis Dienstagabend Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter möglich, sagte ein DWD-Meteorologe am Montag.

Regen in München: Wetterdienst warnt

Nachdem in etwa die gleiche Menge in Teilen der Region schon seit Samstagmorgen gemessen wurde, warnte der Wetterdienst am Montag vor möglichem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen. Es könne auch zu Erdrutschen kommen. Erst im Juli war Bayern von heftigen Unwettern und Überschwemmungen getroffen worden.

Ein Sommertag in München nach Regentagen: Hier die Isar in München mit hohem Pegelstand am Flaucher Isar. (Quelle: Fotostand/imago images)



Der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldete am Montag, es seien Ausuferungen und Überschwemmungen der Meldestufen eins und zwei an einzelnen Flüssen Oberbayerns möglich.



Auch am Isar-Pegel in München und der Mangfall-Messstelle in Rosenheim sei mit einem Überschreiten der ersten von vier Hochwasser-Meldestufen zu rechnen. Durch die erwarteten Regenfälle werde "sich die Hochwasserlage insbesondere in Südostbayern heute noch ausweiten".

Die Pegelmeldungen in der Übersicht

An Zenn und Farrnbach kommt es zu Ausuferungen in Meldestufe eins.

Am Pegel Laubendorf ist Meldestufe zwei überschritten.

An den Pegeln der Unterläufe von Zenn und Aisch kann es zu Überschreitungen der Meldestufe eins kommen.

Bei den südlichen Donauzuflüssen Ilm, Abens und Vils werden streckenweise die Meldestufen eins oder zwei überschritten.

Der Pegel Berg/Sempt hat die Meldestufe eins erreicht.

Am Pegel München/Isar und Landshut/Isar könnte die Meldestufe eins erreicht werden.

Im Einzugsgebiet der Mangfall ist mit einer Überschreitung der Meldestufe eins am Pegel Mangfall/Rosenheim zu rechnen.

Die Pegel Hochberg/Traun, Staudach/Tiroler Achen und Brodhausen/Sur werden im Lauf des Tages die Meldestufe eins überschreiten.

Deutlich entspannen soll sich die Situation in Sachen Regen nach DWD-Angaben am Dienstagabend. "Das Tief über Osteuropa zieht dann ab", sagte ein DWD-Meteorologe. Von der Nacht auf Mittwoch an solle es in der Region wieder trocken werden.

Anwohner sind aufgerufen, die betroffenen Gebiete zu meiden und weiträumig zu umfahren. Überschwemmte Straßen sollen nicht betreten werden. Auch Gewässer, die Hochwasser führen, sollen gemieden werden.