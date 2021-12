Nach Auflagen der Stadt

Querdenker ziehen in München vor Gericht

29.12.2021, 12:37 Uhr | MaM, dpa

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in München (Archivbild): In der jüngsten Vergangenheit kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen Polizisten und Journalisten. (Quelle: aal.photo/Aaron Karasek/imago images)

Weil es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen kam, hat die Stadt München einen "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen untersagt. Die Demo soll stationär stattfinden – doch das passt den Veranstaltern nicht.



Die Organisatoren einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Mittwochabend in München wollen die von der Stadt verhängten Einschränkungen nicht hinnehmen. Bereits am Dienstagabend sei ein entsprechender Eilantrag eingegangen, teilte das Verwaltungsgericht München am Mittwoch mit. Eine Entscheidung wurde für den Nachmittag angekündigt.

In dem Eilantrag geht es nach Auskunft des Gerichts unter anderem um das Verbot des mit 5.000 Personen angemeldeten Demonstrationszuges und die Verlegung der Kundgebung vom Uni-Viertel auf die Theresienwiese. Auch die Beschränkung auf 2.000 Teilnehmer wird von den Veranstaltern, der Initiative "München steht auf", kritisiert.



"Leider sind wir aus rechtlichen Gründen sozusagen gezwungen, den Flyer mit diesem unangenehmen Wort T**********ese zu posten", schreiben die Veranstalter, die sich gegen eine stationäre Veranstaltung auf der Münchner Theresienwiese wehren wollen, auf Twitter. Auch hatten sie sich zuvor in einem öffentlichen Brief an die Stadt gewendet und damit gedroht, dass sich dennoch Demonstranten versammeln würden. "Es wird dann eine Masse von Menschen sein, die unkontrolliert demonstriert", hieß es darin.

München zieht Konsequenzen aus früheren Veranstaltungen

Die Stadt München hatte die Einschränkungen am Dienstag bekannt gegeben. Es sei in jüngerer Vergangenheit nicht gelungen, solche Demonstrationszüge mit hoher Personenzahl im Griff zu behalten und Auflagen wie das Abstandsgebot oder die Maskenpflicht umzusetzen, so die Begründung.

Eine Demo am 22. Dezember hatten die Veranstalter wegen der damals ebenfalls verhängten Beschränkungen abgesagt. Stattdessen trafen sich Tausende Menschen zu "Corona-Spaziergängen" und gerieten mit der Polizei aneinander. Ähnliches ereignete sich in Schweinfurt, wo es zu Aggression und Gewalt kam.

München untersagte solche unangemeldeten Treffen zunächst bis einschließlich Donnerstag. Man wolle einem Wildwuchs dieser Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmern vorbeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen würden. Auch andere Kommunen wie die Stadt Schweinfurt oder der Landkreis Hassberge verboten als Spaziergänge getarnte Versammlungen. Stattdessen müssten die Demonstrationen stationär stattfinden und gewisse Auflagen eingehalten werden.