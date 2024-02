Bericht: Bayern-Trainer Tuchel muss im Sommer gehen

Thomas Tuchel stand nach zuletzt drei Niederlagen in Folge arg in der Kritik. Nun soll Bayern einem Medienbericht zufolge Konsequenzen gezogen haben.

Trainer Thomas Tuchel muss im Sommer den FC Bayern verlassen. Die vorzeitige Trennung sei in den vergangenen Tagen beschlossen worden, berichteten "Bild" und Sky am Mittwoch übereinstimmend. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Zuletzt war der Trainer nach drei Niederlagen in Folge heftig in die Kritik geraten. Über eine mögliche Nachfolge ab Sommer wurde zunächst nichts bekannt.

Tuchel hatte erst im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In der Saison 2022/23 schieden die Münchner unter Tuchel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen den späteren Gewinner Manchester City aus, feierten am Ende wenigstens die deutsche Meisterschaft in einem spannenden Finish vor Borussia Dortmund.