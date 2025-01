So sichern Alleinerziehende das Erbe für ihre Kinder

Aktualisiert am 29.01.2025

Aktualisiert am 29.01.2025

Sind die gemeinsamen Kinder die einzige Verbindung zum oder zur Ex? Wenn das Tischtuch zwischen ehemaligen Partnern zerrissen ist, haben Alleinerziehende in der Regel wenig Interesse daran, dass der oder die Ex im Todesfall Zugriff auf das hinterlassene Vermögen erhält. Wer nicht mit einem Testament vorsorgt, dem kann aber genau das passieren, warnt die Schleswig-Holsteinische Notarkammer.