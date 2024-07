Aktualisiert am 30.07.2024 - 09:53 Uhr

Der Trend zu alkoholfreien Bier hĂ€lt fĂŒr die deutschen Brauereien an. Im vergangenen Jahr haben die grĂ¶ĂŸeren Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern davon 556 Millionen Liter im Wert von 548 Millionen Euro hergestellt, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor (474,1 Millionen Liter) und mehr als das Doppelte der Menge aus dem Jahr 2013.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich die Menge des alkoholhaltigen Bieres um 14 Prozent. Die Menge von 7,2 Milliarden Litern bedeutete aber 2023 immer noch mehr das Zwölffache des alkoholfreien Angebots. BiermischgetrÀnke haben in der Spanne seit 2013 um 11 Prozent auf rund 363 Millionen Liter zugelegt. Im Vergleich zu 2022 ist die Menge von Radler, Alsterwasser und Co. aber um fast 10 Prozent gesunken.

Geringerer Bierkonsum pro Kopf

In den Zahlen aus der Produktionsstatistik sind auch Mengen enthalten, die in den Export gehen. Der Trend zu alkoholfreien Sorten lĂ€sst sich mit einem gesĂŒnderen und bewegungsorientierten Lebensstil vieler Menschen erklĂ€ren. Außerdem altert die Gesellschaft, was im Schnitt zu einem geringeren Bierkonsum pro Kopf fĂŒhrt.