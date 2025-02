Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt am Donnerstag in einem Rechtsstreit, der skurril klingt – in dem es aber potenziell um viel Geld geht. Der Schuhhersteller Birkenstock will Konkurrenten den Verkauf von Sandalen verbieten lassen, die Birkenstock-Modellen angeblich zu ähnlich sehen. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe entscheiden, wie weit der Schutz vor Nachahmung hier reicht.