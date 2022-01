Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax überwindet 16 000-Punkte-Marke

12.01.2022, 09:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch an seine Vortagsgewinne angeknüpft und zum Handelsstart die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten zurückerobert. Die Vorgaben der Börsen aus Übersee stützen: Der viel beachtete Wall-Street-Index Dow Jones Industrial war am Vorabend fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. In Asien legten die wichtigsten Börsen an diesem Morgen ebenfalls zu.

Der deutsche Leitindex stieg um 0,63 Prozent auf 16 042,55 Punkte und der MDax gewann 1,02 Prozent auf 35 002,07 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,70 Prozent auf 4311,62 Punkte.