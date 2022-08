Riester-Rentenversicherung

Anbieter von klassischen Riester-Rentenversicherungen sind Versicherungen. Diese legen Ihre Einzahlungen an, wegen der versprochenen Mindestverzinsung vor allem in sichere Anlagen wie Anleihen .

Wohn-Riester-Bausparvertrag

Wohn-Riester-Darlehensvertrag

Wer bereits einen Schritt weiter ist und schon bald eine eigene Immobilie kaufen will, kann auch einen Wohn-Riester-Darlehensvertrag nutzen. Dank der staatlichen Zulagen können Sie dieses Darlehen schneller abbezahlen als einen normalen Kredit. Ein Wohn-Riester-Darlehen könnte daher selbst dann sinnvoll sein, wenn der Zinssatz höher ist als bei einem klassischen Kredit . Aber Achtung: Für die Förderung müssen Sie die Immobilie selbst bewohnen. Anbieter finden Sie am besten über Vermittler wie Dr. Klein oder Interhyp. Mehr zum Wohn-Riester lesen Sie hier.

Riester-Fondssparplan

Hier investiert eine Versicherung oder ein Vermögensverwalter das Kapital in Investmentfonds, also zum Beispiel Aktienfonds. Dadurch ergeben sich für Sie theoretisch die größten Renditechancen. In Niedrigzinszeiten funktioniert das aber immer weniger. Weil Ihnen am Ende garantierte Beträge zustehen, müssen die Versicherer einen gewissen Teil in sichere, aber wenig ertragreiche Fonds anlegen. Die Aktienfonds können Sie in der Regel aus einer Liste selbst auswählen.