Die Arbeitszeitregelung für Lehrer

Die Anzahl der Unterrichtsstunden von verbeamteten und angestellten Lehrkräften wird von den Dienstherren per Erlass oder Verordnung geregelt. Dienstherren der Lehrkräfte sind die Bundesländer. Angenommen wird dabei meist, dass die Unterrichtszeit etwa 35 bis 45 Prozent der tatsächlichen Arbeitszeit ausmacht. Als gesamte Arbeitszeit sollen Lehrkräfte also – ebenso wie andere Beamte – etwa 40 Stunden pro Woche arbeiten. Gemittelt wird dabei die Arbeitszeit von Schulwochen und Ferien.

Studie zur Arbeitszeit der Lehrer

Laut der Arbeitszeitstudie für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen der Universität Göttingen liegt der Normwert der Durchschnittsarbeitszeit pro Woche für Lehrkräfte in Vollzeit bei 46 Stunden und 38 Minuten. Für die Studie trugen 2.900 Lehrkräfte täglich ihre Arbeitszeiten in ein digitales Zeiterfassungssystem ein. Für Ferienzeiten, in denen zwar Korrekturen und Vorbereitungen erledigt werden, aber kein Unterricht stattfindet, wird eine niedrigere Durchschnittsarbeitszeit angenommen.