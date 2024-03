1. Schriftlich kündigen

"Am wichtigsten ist, dass die Kündigung schriftlich erfolgt", sagt Till Bender von der Rechtsschutzabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Das heißt: Auf Papier und persönlich unterschrieben. Eine Kündigung per Mail , Whatsapp oder über das firmeninterne Intranet ist nicht wirksam.

Die Formulierung muss zudem eindeutig sein, zum Beispiel: "Hiermit kündige ich das Arbeitsverhältnis ordentlich unter Einhaltung der Frist zum …, hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt danach." Eine Begründung für die Kündigung ist nicht nötig. Wer das trotzdem tun möchte, sollte sich kurzfassen. "Unangebracht sind seitenlange Ausführungen, in denen man mit dem Unternehmen abrechnet", so Bender.

2. Kündigungsfristen prüfen

Ist nichts geregelt, beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats. "Ist eine Probezeit vereinbart, kann man in dieser Zeit mit kürzerer Zeit kündigen", so Bender.

Wer schon vor Ablauf der Kündigungsfrist in einen neuen Job will, sollte das mit dem alten Arbeitgeber besprechen. Falls er sich auf einen Aufhebungsvertrag einlässt, kann das Arbeitsverhältnis früher beendet werden.

3. Kündigung an die richtige Person adressieren

Das Kündigungsschreiben braucht einen Empfänger. Der Firmenname muss dafür vollständig sein, er findet sich auf dem Arbeitsvertrag. Das Kündigungsschreiben richtet man im besten Fall an die Geschäftsführung oder die Personalleitung. "Wer unsicher ist, sollte sich vorsorglich an die Geschäftsführung wenden", sagt Corinne Klapper, Fachanwältin für Arbeitsrecht in München. Der unmittelbare Vorgesetzte ist hingegen in der Regel nicht der zuständige Adressat.