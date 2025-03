Offene Immobilienfonds geraten ins Wanken

Die steigenden Zinsen treffen auch Anlegerinnen und Anleger, die in offene Immobilienfonds investiert haben. Diese Fonds kaufen und verwalten Immobilien, in die private Anleger über Anteile investieren können. Doch zuletzt sind viele dieser Anleger ausgestiegen – aus Sorge vor Wertverlusten.

Im Januar 2025 zogen Anleger netto rund 499 Millionen Euro aus offenen Immobilienfonds ab. Das war der schlechteste Jahresauftakt seit der Finanzkrise, so eine Auswertung von Barkow Consulting. Insgesamt summieren sich die Abflüsse inzwischen auf 7,1 Milliarden Euro. Damit ist der Januar der 18. Monat in Folge mit negativen Zahlen.

Ein Auslöser war die Neubewertung des Fonds "Uni Immo Wohnen ZBI" von Union Investment. Im Sommer 2024 verlor der Fonds durch eine Abwertung seiner Immobilien auf einen Schlag rund 800 Millionen Euro an Vermögen. Der Anteilspreis sank um etwa 17 Prozent – ein bisher einmaliger Vorgang in der Branche.

Umso wichtiger ist es, den Finanzierungsspielraum realistisch einzuschätzen, Angebote zu vergleichen und mögliche Förderungen zu nutzen. Auch eine flexible Zinsbindung und ein hoher Eigenkapitalanteil können helfen, das Risiko zu begrenzen. Die entscheidende Frage ist also nicht, wann Immobilien wieder günstiger werden, sondern: Was kostet die Immobilie heute – und wie teuer wird ihre Finanzierung in Zukunft werden?