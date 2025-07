Wer derzeit einen Kredit beantragen will, steht vor gleich zwei Herausforderungen: steigenden Zinsen und strengeren Vergabekriterien. Laut einer aktuellen Umfrage des Kreditvergleichsportals Smava, die der "Bild" vorliegt, will jedes vierte befragte Geldinstitut in Deutschland seine Maßstäbe weiter verschärfen. Die Umfrage wurde anonym unter den größten Privatbanken im Land durchgeführt.