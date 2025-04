Aktualisiert am 08.04.2025 - 10:13 Uhr

Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa kaum vorbei. Doch wie kommt ihre Bewertung zustande? Ein neues Verfahren verspricht "völlige Transparenz".

Noch wird der neue Score getestet. Verbraucher können voraussichtlich im vierten Quartal 2025 darauf zugreifen – per kostenfreiem digitalem Einblick in ihre persönlichen Daten entweder in der Schufa-App oder online.