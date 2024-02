Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, bezweifelt, dass die USA Europa mit ihren Atomwaffen schützen. "Angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr", sagte Barley dem "Tagesspiegel" am Dienstag. Auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, antwortete die SPD-Politikerin: "Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden."

"Müssen Putins Drohungen ernst nehmen"

Trump hatte am Wochenende international Bestürzung ausgelöst, als er ankündigte, säumige Nato-Bündnispartner nicht mehr zu schützen, falls er als US-Präsident wiedergewählt werden sollte. Am Samstag berichtete Trump bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat South Carolina über ein Treffen mit Nato-Partnern: "Einer der Präsidenten eines großen Landes stand auf und sagte: 'Nun, Sir, wenn wir nicht zahlen und von Russland angegriffen werden, werden Sie uns dann beschützen?'". Trump erwiderte nach eigenen Angaben, in diesem Fall werde er das Land nicht schützen und Russland sogar ermutigen, mit ihm zu tun, "was immer sie wollen".