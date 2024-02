Die deutsche Bevölkerung ist in der Debatte gespalten. Das zeigt eine exklusive, repräsentative Umfrage , die das Meinungsforschungsinstitut Civey für t-online durchgeführt hat. Demnach stehen 40 Prozent der Deutschen eigenen Atomwaffen für die EU "positiv" oder "eher positiv" gegenüber und befürworten dies also. 44 Prozent hingegen blicken darauf "negativ" oder "eher negativ", lehnen also eigene europäische Nuklearwaffen ab. 16 Prozent der Befragten konnten sich nicht für eine der beiden Seiten entscheiden.

Vor allem Frauen sind skeptisch

Besonders groß ist die Skepsis an den politischen Rändern

Während Christian Lindner Barleys Überlegungen unterstützte, äußerte CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul Kritik. Barley übersehe "was für ein einzigartiges vertrauensvolles Angebot die nukleare Teilhabe innerhalb der Nato durch die USA an ihre Verbündeten ist", so Wadephul. Die nukleare Teilhabe ist ein Teil des Abschreckungskonzeptes der Nato. Sie sieht vor, dass auch Staaten ohne eigene Atomwaffen im Bündnis in die nukleare Strategie der Atommächte USA, Frankreich und Großbritannien einbezogen werden. Darunter fällt auch die Stationierung von US-Raketen in Deutschland.