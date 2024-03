Die EU geht mit Bosnien-Herzegowina in Beitrittsgespräche. Das haben die EU-Staaten in Brüssel beschlossen. Selbst skeptische Länder stimmten dafür.

Die EU hat den Start von Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanland Bosnien-Herzegowina beschlossen. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend nach Gesprächen der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel mit.

Michel gratulierte Bosnien-Herzegowina per Nachricht auf der Plattform X. "Euer Platz ist in unserer europäischen Familie", schrieb der Belgier dazu. Die Entscheidung auf dem Gipfel sei ein "wichtiger Schritt vorwärts auf dem Weg in die EU", so Michel. Nun müsse die "harte Arbeit" fortgesetzt werden, damit Bosnien-Herzegowina stetig vorankomme, wie es sich seine Bevölkerung wünsche.