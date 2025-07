Die bekannten Mini-Salamis Bifis werden nun auch in der Lausitz hergestellt. Der Hersteller des Pausensnacks, das US-Unternehmen Jack Link's, hat in Guben im Spree-Neiße-Kreis eine neue Fabrik eröffnet. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erzählte bei dem Termin, er habe in den 1990er-Jahren bei einer Wanderung in Nepal Bifis gegessen. Er "schmuggelte" sie aus Deutschland, ergänzte er schmunzelnd.