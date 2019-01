Zoff um Brexit

Theresa May übersteht Misstrauensvotum knapp

16.01.2019, 20:44 Uhr | dpa, AFP, rtr, job, nhr, t-online.de

Teilerfolg nach dem Debakel am Vortag: Theresa May hat das Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Den Brexit-Deal bringt das nur wenig weiter.

Die britische Premierministerin Theresa May hat mit ihrer Regierung das Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Das Unterhaus stellte sich am Mittwochabend mehrheitlich hinter die Regierung. 325 Abgeordnete unterstützten die Regierung, 306 nicht.

May sagte nach der Abstimmung, sie werde weiterhin daran arbeiten, das Vereinigte Königreich aus der EU zu führen und sei zur Zusammenarbeit mit den Abgeordneten bereit. "Wir müssen einen Weg finden, der die Unterstützung dieses Hauses findet."



Sie wolle noch am Abend mit der Opposition sprechen, um das weitere Vorgehen beim Brexit zu besprechen, sagte May. Die Opposition stellte dafür jedoch Bedingungen: Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte, er wolle nicht mit ihr sprechen, bevor sie einen "No-Deal-Brexit" ausschließe. Die Liberal Democrats schlossen sich dem an. Mays Sprecher sagte anschließend, der "No-Deal-Brexit" sei nicht vom Tisch.

Historische Niederlage am Vortag

May hatte zuvor in der Debatte um Unterstützung geworben und vor Neuwahlen gewarnt. Sie "wären das schlechteste, was wir tun können", sagte May. Ein solcher Schritt würde die Spaltung vertiefen und Chaos bringen.

Erst am Dienstagabend hatte May eine historische Niederlage eingefahren. Das Unterhaus wies Mays Brexit-Deal mit 432 zu 202 Stimmen zurück. Eine solche Pleite hatte es für eine britische Regierung seit den 1920er Jahren nicht mehr gegeben. May trat aber nicht zurück. Unmittelbar nach der Abstimmung beantragte Oppositionsführer Jeremy Corbyn ein Misstrauensvotum gegen May.

Letztes Misstrauensvotum war im Dezember

Schon im Dezember hatte sich May einem Misstrauensvotum in ihrer eigenen Partei stellen müssen. Damals behauptete sie sich mit 200 zu 117 Stimmen.







May muss nun bis Montag einen neuen Plan zum Brexit vorlegen. Mehrere Szenarien sind möglich: Sie könnte versuchen, weitere Zugeständnisse von der EU zu erreichen und das Abkommen dann erneut zur Abstimmung stellen. Denkbar ist auch die Forderung nach einer Verschiebung des Austrittsdatums – oder ein ungeordneter Brexit am 29. März.