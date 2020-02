Endlich Schluss mit der Rosinenpickerei

Kontra

Der Brexit schmerzt: Erstmals schrumpft die EU

Der Austritt der Briten aus der Europäischen Union erschüttert mich in meinen Grundfesten. Ich hatte bis zur letzten Sekunde gehofft, dass die Briten doch noch einen Rückzieher machen. Jede Verschiebung habe ich trotz des Chaos, das damit verbunden war, deshalb mit Wohlwollen aufgenommen. Die Briten waren ein unbequemes Mitglied, haben viele Prozesse blockiert. Aber sie waren ein wichtiges Mitglied. Wie jeder der verbleibenden 27 Staaten. Die Europäische Union ist stets gewachsen, nun verkleinert sie sich erstmals.

Nach den dunklen Jahren der zwei Weltkriege wurde sie zum Symbol für Gemeinsamkeiten, Frieden und Aufstieg. Nicht nur der symbolische Verlust ist groß: Es gibt die Sorge (bei manchen sind es gar Hoffnungen), dass die Briten nur die ersten sind, die gehen. Weitere Staaten könnten folgen. Dazu schwächt der Austritt der Briten die Position der Festlandeuropäer – sicherheitspolitisch und wirtschaftlich. Neue Konflikte könnten entstehen. Was passiert nun mit Irland? Und wie entwickelt sich die Lage in Nordirland? Auch viele Schotten sind nicht glücklich.

Auch wenn nach den Neuwahlen und dem Abnicken des Deals und in den letzten Tagen mit der Ratifizierung immer klarer wurde, dass es passieren wird, ist es für mich unwirklich geblieben. Nicht alles, was in der Europäischen Union entschieden wird, ist gut. Dass durch sie viele Staaten gemeinsam an einem Strang ziehen, ist jedoch eine enorme Errungenschaft. Die EU muss besser werden, fairer. Sie muss die Identität von Staaten akzeptieren und fördern und gleichzeitig Einigkeit gewährleisten. Eine Sisyphosaufgabe, schon klar. Dennoch: Ich wurde als Europäerin geboren und einen Teil davon zu verlieren, schmerzt. Der Brexit ist eine Zäsur und leitet eine neue Ära ein, die viel Unsicherheit bringt. Bis zur letzten Sekunde habe ich deshalb nicht daran geglaubt.