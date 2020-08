In deutschem Krankenhaus

Merkel bietet Behandlung von Kreml-Kritiker Nawalny an

20.08.2020, 19:25 Uhr | AFP, dpa

Am Rande ihres Besuchs bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel zu Nawalny. Der Kreml-Kritiker liegt nach einem mutmaßlichen Giftanschlag im Krankenhaus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Behandlung des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe für Nawalny bereit, "auch in deutschen Krankenhäusern", sagte die Kanzlerin am Donnerstag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Südfrankreich. Ärzte in Russland kämpfen derzeit in einem Krankenhaus um Nawalnys Leben, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" worden sein soll.

Zudem fordert Kanzlerin Merkel von Moskau eine rasche Aufklärung der Hintergründe. "Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dringend aufgeklärt wird: Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Darauf werden wir bestehen", sagte Merkel. Sie fügte hinzu: "Das, was man bis jetzt hört, sind sehr ungünstige Umstände. Und das muss sehr, sehr transparent gemacht werden."

Merkel wünscht baldmögliche Genesung

Merkel äußerte sich sehr bestürzt über die Nachrichten um Nawalny. "Ich hoffe und wünsche natürlich, dass er baldmöglichst genesen kann." Merkel und Macron boten Nawalny gesundheitliche Hilfe an. Der Präsident sagte: "Wir sind bereit, Alexej Nawalny und seinen Angehörigen jede notwendige Unterstützung in Bezug auf Gesundheit, Asyl und Schutz zu gewähren." Man sei extrem besorgt über die Situation. "Wir werden in der Folge und bei den Untersuchungen, die durchgeführt werden, äußerst wachsam sein."

Nawalny liegt nach einer möglichen Vergiftung in einem Krankenhaus im Koma. Seine Sprecherin Kira Jarmysch hatte am Donnerstag mitgeteilt, der 44-Jährige sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden und nicht bei Bewusstsein. Sie sei sicher, dass er absichtlich vergiftet worden sei. Sein Team will nun erreichen, dass er nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt wird. Aus Berlin gibt es bereits ein Angebot zur Hilfe. Nawalny ist in Russland der führende Kopf der liberalen Opposition.

