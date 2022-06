Die Europ├Ąische Kommission hat Kroatien gr├╝nes Licht f├╝r die Einf├╝hrung des Euro gegeben. Das EU-Land sei "bereit, den Euro am 1. Januar 2023 einzuf├╝hren", erkl├Ąrte die Kommission am Mittwoch in Br├╝ssel. Kroatien will ab kommendem Jahr die bisherige W├Ąhrung Kuna durch den Euro ersetzen. Daf├╝r war die nun von der Kommission erteilte Zustimmung n├Âtig.