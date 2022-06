EU-Ausschüsse stimmen gegen Grün-Label für Atomenergie

Die Pl├Ąne der EU-Kommission zur Einstufung von Atomenergie und Gas als nachhaltig sto├čen im Europaparlament auf Widerstand. Die federf├╝hrenden Aussch├╝sse f├╝r Umwelt und Wirtschaft stimmten am Dienstag in Br├╝ssel gegen die Aufnahme beider Energieformen in die sogenannte gr├╝ne Taxonomie. Europaabgeordnete der Gr├╝nen werteten dies als "herbe Niederlage" f├╝r EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen.